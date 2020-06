Covid, due nuovi casi nell'aretino

Si tratta di una coppia di 40 e 36 anni rientrata dall'estero. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare

CORTONA — Il Covid torna a bussare alle porte di Arezzo. Oggi sono state riscontrate positive due persone residenti nel Comune di Cortona Si tratta di una coppia di 40 e 36 anni asintomatici.

Come dichiarato da Luciano Meoni, in un videomessaggio alla cittadinanza, i due casi non destano preoccupazione. I due si trovano in isolamento domiciliare e avrebbero contratto il virus all'estero. Il sindaco, sottolinea come non ci sia nessun focolaio ed invita la cittadinanza a non creare allarmismi ma a rispettare tutte le norme sanitarie in vigore, compreso l'utilizzo costante della mascherina.

In tutta la Toscana, ad oggi, sono 10.238 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I guariti crescono di otto unità e raggiungono quota 8.817 (l'86,1% dei casi totali). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Di seguito i casi di positività sul territorio regionale. Sono 3.187 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri), 532 a Prato, 747 a Pistoia (4 in più), 1.050 a Massa, 1.351 a Lucca, 928 a Pisa (3 in più), 476 a Livorno, 673 ad Arezzo (2 in più), 427 a Siena, 396 a Grosseto (1 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni.

Ecco l'annuncio del sindaco di Cortona, Luciano Meoni