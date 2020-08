Covid, altri 12 nuovi casi in provincia di Arezzo

Anche un bambino di 4 anni tra i contagiati. La Asl ha posto in quarantena 16 contatti stretti. In Toscana 98 positivi in più

AREZZO — Altri 12 aretini sono positivi al Coronavirus. Tra i positivi odierni 4 casi di rientro da paesi dell'Est, 2 dalla riviera romagnola e 1 dalla Sardegna. Anche un bambino di 4 anni ha contratto il virus.

Casi sia in città che nelle vallate, ecco il il dettaglio dei Comuni di residenza dei 12 nuovi positivi:

Poppi (2 casi)

- Bambina di 12 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Romania, asintomatica.

- Uomo 44 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Romania, sintomatico.

Sansepolcro (2 casi)

- Bambino di 4 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Kosovo, asintomatico.

- Uomo di 39 anni, già in isolamento domiciliare rientrato dal Kosovo, asintomatico.

Arezzo (2 casi)

- Donna di 83 anni, screening durante ricovero in ospedale, asintomatica.

- Donna di 27 anni, già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, rientrata da Cesenatico.

Bibbiena

- Uomo di 20 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, paucisintomatico.

Cortona

- Uomo di 35 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

Foiano della Chiana

- Donna di 22 anni, già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, rientrata dalla Sardegna.

Monte San Savino

- Uomo di 20 anni, già in isolamento domiciliare.

Ortignano-Raggiolo

- Ragazza di 17 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

San Giovanni Valdarno

- Uomo di 49 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato da Riccione.

In virtù dei casi odierni, il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha individuato 16 contatti stretti dei nuovi positivi al Covid in provincia di Arezzo, che sono stati posti i isolamento domiciliare. In tutta l'Area Vasta (Arezzo-Siena-Grosseto) attualmente ci sono 342 contagiati mentre 2.300 persone risultano in quarantena perché contatti di casi o perché rientrati dall'estero.

Stabile il numero dei ricoveri nel reparto di "Malattie Infettive" del San Donato, che ad oggi risulta di 3 persone.

In un solo giorno, sull'intero territorio della Asl Toscana sud-est sono stati eseguiti 1.700 tamponi.

Tanti i viaggiatori che hanno deciso di effettuare il test al point ubicato nei pressi della Stazione di Arezzo. Da mercoledì scorso sono stati eseguiti 565 tamponi, di cui 117 nella sola giornata odierna.

Anche nel resto della regione la situazione relativa al contagio è tornata ad essere "pesante". Sono 98 i toscani risultati positivi al Covid nelle ultime 24 ore. L'età media dei casi odierni è di 34 anni circa (il 41% ha meno di 26 anni, il 27% tra 26 e 40 anni, il 24% tra 41 e 65 anni, il 8% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 67% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico.

Dei 98 casi odierni 24 sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 4 per motivi di vacanza (3 Grecia, 1 Spagna), mentre 14 sono i toscani tornati da altre regioni italiane (ben 13 dalla Sardegna). Il 31% dei nuovi contagi è un contatto collegato a un precedente caso.