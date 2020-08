Covid, 19 casi in provincia di Arezzo di cui 9 in città

Altre 37 persone in quarantena perché contatti stretti di contagiati. In tutta la Toscana 73 nuovi positivi

AREZZO — Salgono i casi di Coronavirus in provincia di Arezzo. Oggi sono stati riscontri altri 19 tamponi positivi in città e nelle vallate, un terzo dei contagiati in tutta la Toscana.

Rispetto ai giorni precedenti, gran parte dei nuovi postivi sono sintomatici.

Quasi tutte le fesce di età sono state colpite. Si va dalla 16enne residente in Valdarno alla signora di 83 anni di Bibbiena. Nessun nuovo ricovero in ospedale e pertanto i pazienti che si trovano nel reparto di "Malattie Infettive del San Donato sono sempre tre.

Si comunica che per mero errore tecnico del programma di estrapolazione dati, nel Comune di Sorveglianza di Castiglion Fiorentino devono essere considerati i seguenti casi: donna di 83 anni, screening durante il ricovero, asintomatica - donna di 60 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica - uomo di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico - uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Ecco, nel dettaglio la situazione odierna in provincia.

Arezzo città (9 casi)

- Donna di 30 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica.

- Uomo di 33 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

- Donna di 42 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica.

- Uomo di 42 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

- Uomo di 55 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 23 anni, già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, rientrata da Cervia.

- Donna di 26 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica.

- Uomo di 39 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

- Donna di 45 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalla Romania.

Bibbiena (3 casi)

Donna di 83 anni, screening durante il ricovero, asintomatica.

Uomo di 22 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, contatto di caso rientrato dalla Sardegna.

Uomo di 23 anni, già in isolamento domiciliare in quanto asintomatica, contatto di caso rientrato dalla Sardegna.

Capolona

Donna di 28 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata da Cesenatico.

Civitella In Val Di Chiana

Uomo di 70 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatico.

Castiglion Fiorentino (4 casi)

- Donna di 83 anni, screening durante il ricovero, asintomatica.

- Donna di 60 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica,

- Uomo di 60 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico.

- Uomo di 37 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Terranuova Bracciolini

Ragazza di 16 anni, asintomatica, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso rientrato da Rimini.

Per quanto concerne sette dei nove casi riscontrati in città la Asl sta ancora svolgendo le indagini per capire dove queste persone abbiano contratto il virus.

In relazione ai nuovi postivi, il Dipertimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria ha posto in isolmento domicilaire 37 contatti stretti.

Situazione inversa per quanto riguarda i positivi nel resto della Toscana, dove la curva del contagio è in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Oggi infatti sono stati riscontrati 73 casi in tutta la regione, di cui 11 di rientro dall'estero mentre 5 da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna). Il 36% di nuovi positivi è un contatto collegato a un precedente caso.

Attualmente in tutta la Toscana ci sono 1.574 persone che combattono contro il Coronavirus.