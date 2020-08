Covid 7 casi in provincia di Arezzo, 59 in Toscana

Nuovi positivi in città e nelle vallate. Tutti contagi di rientro o contatti stretti di persone che hanno contratto il virus

AREZZO — Altre sette persone hanno contratto il Coronavirus in provincia di Arezzo. Al momento del riscontro alla positività tutti i nuovi casi si trovavano già in isolamento domiciliare, in quanto contatti stretti di contagiati o perché rientrati dall'estero.

Sono 4 i positivi residenti nel capoluogo, due in Valdarno e uno in Valdichiana. Tre casi sono relativi a rientri dalla riviera romagnola, uno dalla Sardegna e tre dall'estero. Ecco nel dettaglio la situazione odierna:

- uomo di 46 anni asintomatico, residente ad Arezzo città, contatto di positivo, rientrato dalla Romania.

- ragazzo di 18 anni asintomatico, residente ad Arezzo città, contatto di positivo, rientrato da Riccione.

- ragazzo di 18 anni asintomatico, residente ad Arezzo città, contatto di positivo, rientrato da Riccione.

- ragazzo di 18 anni asintomatico, residente ad Arezzo città, contatto di positivo, rientrato da Riccione.

- donna di 32 anni residente a Castiglion Fibocchi, rientrata dalla Albania, asintomatica.

- uomo di 39 anni residente a Montevarchi, rientrato dall'Albania, asintomatico.

- uomo di 36 anni residente a Civitella in Val di Chiana, rientrato dalla Sardegna, sintomatico.

L'attività di tracciamento del Dipartimento di Prevenzione non ha riscontrato contatti stretti con i nuovi contagiati.

In Toscana sono 59 i casi odierni. Di questi, 11 ricollegabili a rientri dall'estero e sempre 11 positivi dopo il ritorno dalle vacanze in Sardegna. Il 25% dei nuovi contagiati è un contatto stretto di un precedente caso.

Attualmente in tutta la regione 980 toscani sono alle prese con il virus e di questi 203 risiedono nell'Area Vasta (Arezzo, Siena e Grosseto).