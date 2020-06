Covid, altri 4 guariti in provincia di Arezzo

Nessun nuovo contagiato nell'intera Asl Toscana sud-est. Nelle ultima 24 ore sono stati eseguiti 856 in tutta l'Area Vasta

AREZZO — Nessun nuovo caso da segnalare in tutta l'area sud-est della Toscana.

Nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto le persone contagiate, attualmente, sono 58 e tra queste 23 in isolamento domiciliare, 18 ancora ricoverate in ospedale mentre 17 gli anziani nelle Rsa.

Ad Arezzo ben 4 persone sono state dichiarate definitivamente guarite e più precisamente 1 a Bucine, 1 a Loro Ciuffenna, 1 a Cavriglia 1 a Monte San Savino.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati, sempre nell'intera Asl Toscana sud-est, 856 tamponi.