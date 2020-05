Covid nessun caso a Arezzo, 12 in tutta la Toscana

Leggero incremento, rispetto a ieri, a livello regionale. La provincia aretina resta immune. A Castiglion Fiorentino guarito l'ultimo contagiato

AREZZO — Colpo di coda del Covid in Toscana. Oggi sono 12 le persone riscontrare positive in tutta la regione. Arezzo e la sua provincia restano immuni, è l'ottavo giorno consecutivo.

In Toscana toccata la soglia dei 10.100 casi di Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,2% e raggiungono quota 7.897 (il 78,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 249.441.

Per provincia di residenza ecco il quadro dei contagiati in Toscana: 3.464 i casi complessivi ad oggi a Firenze (6 in più rispetto a ieri), 564 a Prato, 675 a Pistoia (1 in più), 1.049 a Massa Carrara (3 in più), 1.361 a Lucca, 892 a Pisa (1 in più), 556 a Livorno (1 in più), 676 ad Arezzo, 438 a Siena, 425 a Grosseto.

Sono 7 in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 5 nella Nord-Ovest, 0 nella Sud-Est che comprende le province di Arezzo-Siena-Grosseto.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 271 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 385 x100.000, dato di ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 7.897 (più 95 rispetto a ieri). Come riportato in altro articolo, a Castiglion Fiorentino è stato dichiarato guarito l'ultimo contagiato e pertanto il paese della Valdichiana, oggi, è a tutti gli effetti Covid-free.