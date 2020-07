Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla» Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Attualità venerdì 24 luglio 2020 ore 18:13

Covid, Arezzo accerchiata ma non contagiata

In tutta la Regione sono stati riscontrati 11 positivi in più rispetto a ieri. Solo quattro i guariti in Toscana, di cui due nell'Area Vasta