Covid, picco di casi in provincia di Arezzo

Altri 15 contagi e 10 in città. In 4 sono risultati positivi al tampone dopo il rientro da un viaggio in Marocco. Altri 18 aretini in quarantena

AREZZO — Torna a salire la curva del contagio in provincia di Arezzo. Oggi sono stati riscontrati altri 15 casi.

Cresce anche il numero dei positivi nel capoluogo e si attesta su numeri importanti. Quattro persone, probabilmente legate da parentela, sono risultate positive dopo un viaggio in Marocco. E' presto per parlare di mini-focolaio ma la Asl sta monitorando con attenzione la situazione dei quattro magrebini.

Altri tre casi a Castiglion Fiorentino che, unitamente ad Arezzo città, è stata la comunità dove l'incremento dei positivi negli ultimi due mesi è stato molto evidente.

Ecco il dettaglio della situazione odierna:

Arezzo (10 casi)

- Uomo di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Marocco, asintomatico.

- Donna di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dal Marocco, asintomatica.

- Donna di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Marocco, asintomatico.

- Uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

- Donna di 58 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Uomo di 63 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico.

- Donna di 83 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Donna di 91 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica.

- Donna di 40 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, indagine in corso.

Cortona

- Uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dal Molise asintomatico.

Castiglion Fiorentino (2 casi)

- Donna di 55 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Uomo di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

Montevarchi

- Uomo di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

San Giovanni Valdarno

- Uomo di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

In virtù di questi casi il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha posto in quarantena altri 18 aretini.

Al San Donato 11 pazienti si trovano ricoverati per Covid nel reparto "di Malattie Infettive" e 2 in quello di "Terapia Intensiva".

In tutta l'Area Vasta (provincia di Arezzo, Siena e Grosseto) attualmente ci sono 555 persone positive e 1905 in isolamento domiciliare.

Nel resto della Toscana sono stati riscontrati 120 nuovi contagi. Di questi, 4 sono ricollegabili a rientri dall'estero (i casi aretini) mentre per il 54% si tratta di contatti di contagi precedenti.

L'età media dei nuovi positivi è di 43 anni circa e per quanto riguarda gli stati clinici il 65% è risultato asintomatico mentre il 25% paucisintomatico.

Sono complessivamente 10261 i toscani guariti dall'inizio della pandemia, 86 in più rispetto a ieri.