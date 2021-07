Covid, balzo in avanti del contagio nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 15 Comuni della provincia. Nel capoluogo il maggior numero di casi. Tanti positivi anche a Sansepolcro

AREZZO — Aumenta il contagio in provincia di Arezzo. Salgono a 41 le persone contagiate. Numeri alti che non si vedevano da oltre due mesi. Purtroppo il virus è tornato e lo ha fatto, soprattutto, attraverso le varianti che stanno imperversando su tutto il territorio.

Positivi in 15 Comuni della provincia con il capoluogo che registra il maggior numero di contagiati. Tanti casi riscontrati anche a Sansepolcro.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 684 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 12 aretini.

Sul fronte dei ricoveri, al "San Donato" di Arezzo ci sono 4 pazienti, di cui 2 in "Terapia Intensiva" e altrettanti in "Degenza Covid" (uno in più di ieri). Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti scendono a 13 con un contagiato ricoverato in "Rianimazione".

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi.

Le persone attualmente positive in tutta la provincia sono 339, mentre sono 438 gli aretini che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 74 (ieri erano 63) e di questi 41 risiedono nell'Aretino, 17 nel Senese, 15 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Triplicano i casi in Toscana dove si registra anche la morte di altre 2 donne. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco i Comuni della provincia dove sono stati riscontrati i casi odierni: