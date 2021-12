Case popolari, 8,7 milioni per la riqualificazione

Il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli annuncia l’assegnazione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica dell'Aretino

FIRENZE — La Regione stanzia 93 milioni di euro per la riqualificazione dell’edilizia pubblica del programma nazionale “Sicuro, verde e sociale”. Di questi ben 8,7 milioni saranno destinati alle strutture presenti nell'Aretino.

I Comuni che beneficeranno della risorse sono: Arezzo, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Cortona e Capolona. Ma non solo. Anche altre cittadine potranno beneficiare delle cosiddette economie.

L'elenco degli interventi programmati sono:

AREZZO, via Montale 42-44-46: 3.050.000 euro.

S. GIOVANNI V.NO, Villaggio Minatori: 3.050.000 euro.

SANSEPOLCRO, via Città gemellate: 1.170.000 euro.

CAPOLONA E CORTONA via Gramsci 31-33 e via F.lli Rosselli 62-64: 1.503.892,30 euro.

Con le possibili economie potranno essere finanziati ulteriori interventi nei Comuni di Castel San Niccolò, Cavriglia, Cortona, Monte San Savino, Poppi, Terranuova.

"Si tratta di un vero piano regionale per la ristrutturazione del patrimonio esistente con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica e riqualificare gli spazi pubblici del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà dei Comuni - afferma il capogruppo Pd in Regione Vincenzo Ceccarelli. Ai Comuni della provincia di Arezzo sono stati assegnati 8,7 milioni di euro interventi nei Comuni di Arezzo, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Cortona e Capolona. Altri interventi in altri Comuni potranno essere finanziati con le possibili economie. Queste risorse si aggiungono a quelle già previste dal bilancio regionale, 29 milioni in tre anni. Un investimento importante, una significativa opera di manutenzione e un passo verso la transizione ecologica, con un beneficio diretto per la qualità della vita degli inquilini e dei quartieri residenziali. Un ringraziamento all’assessora Serena Spinelli che con le risorse Pnrr sta portando avanti ed implementando il lavoro che avevamo impostato negli scorsi".