Iniziative per il benessere della terza età

L'Holodomor, quarta puntata di «L'Ucraina in 100 secondi»

Il progetto di Auser ha fatto tappa al museo archeologico del Casentino con 20 partecipanti. In totale coinvolge circa 500 persone

BIBBIENA — Auser ha predisposto alcuni percorsi per incentivare la salute e il benessere della terza età. Progetti che hanno trovato l'accordo del Comune di Bibbiena.

“Una nuova rete” è il titolo di una iniziativa che parte dal Ministero del lavoro con un bando, poi intercettato dalla Regione Toscana, che ha scelto due territori di Arezzo e Siena, tra cui il Casentino.

In questo contesto, lo scorso venerdì il museo archeologico del Casentino ha ospitato 20 persone inserite in uno dei percorsi di attività per il benessere e la mobilità.

Il sindaco Filippo Vagnoli e l’assessore al Sociale Francesco Frenos hanno accolto con un saluto questo gruppo guidato dai responsabili Auser del Casentino.

La visita al Museo si è inserita in una serie di percorsi culturali che hanno toccato varie realtà della vallata e coinvolto complessivamente circa 500 persone.