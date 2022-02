Targa alla "Mencucci" per i 50 anni d'attività

Visita e ringraziamenti del sindaco Vagnoli e dell'assessore Bronchi alla storica azienda di Bibbiena Stazione

BIBBIENA — Il sindaco Filippo Vagnoli e l’assessore alle attività produttive Daniele Bronchi hanno consegnato, ieri pomeriggio, una targa all’azienda Mencucci, di Bibbiena Stazione, per i suoi 50 anni di attività.

L’azienda ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella tecnologia e l’innovazione nel gennaio del 1972 grazie alla passione di Emo Mencucci che fu tra i primi rivenditori ufficiali della Olivetti in provincia di Arezzo. Il legame con la Olivetti è durato fino al 1992 quando l’azienda Mencucci ha preso altre direzioni, ma sempre rafforzando la professionalità e le competenze dei suoi impiegati.

Oggi questa piccola grande realtà casentinese conta otto lavoratori, tra soci e dipendenti, e continua il suo percorso nel campo dell’innovazione e come partner di aziende e realtà produttive per quanto riguarda i diversi software gestionali.

Il primo cittadino commenta: “con l’assessore Bronchi continuiamo a portare il nostro personale ringraziamento a queste realtà del territorio che hanno superato o raggiunto i 50 anni di attività perché crediamo che anche nel racconto che diamo del presente, ci sia il seme buono per il futuro. Far conoscere la storia delle nostre aziende o piccole attività commerciali significa riscoprire la linfa vitale e l’ottimismo che deve ispirarci anche per gli anni a venire. Ringrazio la ditta Mencucci e tutti coloro che ci hanno accolto con gioia anche in questo bel compleanno di vita e lavoro”.