Incendi, "troppi comportamenti superficiali"

Quattro i roghi nelle ultime settimane che hanno richiesto l'intervento del servizio Aib della Regione

CASENTINO — Sono quattro gli incendi spenti nelle ultime due settimane dal servizio Aib dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino: l’ultimo martedì scorso a Montemignaio, gli altri più recenti in località Spicchio a Capolona, a Buiano nel comune di Poppi e a Poti, nel comune di Arezzo, dove una settimana fa a causa del forte vento, le fiamme si erano rapidamente propagate sulla cima dell'Alpe minacciando l'area boschiva e i ripetitori presenti in zona.

Nonostante il divieto assoluto di abbruciamento imposto dalla Regione Toscana, "continuano le segnalazioni di comportamenti spregiudicati e superficiali che spesso finiscono con l’innescare incendi, la maggior dei quali vedono la propria origine da ex coltivi fino ad arrivare al bosco" commenta lo stesso ente.

La presidente dell’Unione Eleonora Ducci interviene, quindi, con queste parole: “il servizio Aib dell’Unione dei Comuni è davvero un contributo prezioso alla sicurezza non solo della nostra vallata ma di tutta la Regione, svolgiamo continui interventi di prevenzione a livello territoriale, garantendo una manutenzione ordinaria e straordinaria su viabilità, laghetti e punti di rifornimento acqua, l’obiettivo è proprio quello di ridurre al minimo il rischio in momenti particolarmente delicati come quello che stiamo vivendo, in cui il rischio è considerato elevato”.