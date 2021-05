Covid, nessun contagiato in Casentino

In tutta la provincia positivi al minimo storico. Continuano a calare i ricoverati al "San Donato". In 117 escono dalla quarantena

CASENTINO — Nessun nuovo positivo al Coronavirus in Casentino. In tutta la provincia di Arezzo sono stati registrati solo 7 contagiati e di questi 4 sono residenti nel capoluogo.

Il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è pari a 838, quindi la proporzione vede meno di 1 contagiato su 100 controlli fatti.

Dalla Asl fanno sapere che i dati si riferiscono alle 10 e non come solitamente avviene alle 14. L'Azienda Sanitaria rende noto che per un problema tecnico non è stato possibile estrapolare il numero dei guariti.

Così come è avvenuto costantemente negli ultimi tre giorni, continuano a calare i ricoverati al "San Donato". Attualmente, infatti, ci sono 40 pazienti e di questi 30 si trovano in "Malattie Infettive-Pneumologia" (ieri erano 34) e 10 in "Terapia Intensiva" (1 in più del giorno precedente).

Nessun decesso dovuto al Covid è stato segnalato nelle ultime 24 ore .

Rispetto ai 7 contagiati odierni 3 hanno tra 19 e 34 anni, mentre 1 per ogni fascia d'età che va dai 35 fino agli over 80.

Attualmente sono 855 le persone ancora positive in tutta la provincia. Sul fronte delle quarantene si registra un ulteriore riduzione di casi. Oggi in 117 sono usciti dall'isolamento e pertanto si attesta a quota 2.468 il numero degli aretini costretti ancora alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 23 nuovi positivi e di questi 7 sono residenti in provincia di Arezzo, 4 nel Senese, 10 nel Grossetano e 2 extra Asl.

In Toscana 200 nuovi positivi. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.