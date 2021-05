Condannati i boss per le minacce, Saviano: «15 anni di vita persa ma arriva un messaggio forte ai clan» Condannati i boss per le minacce, Saviano: «15 anni di vita persa ma arriva un messaggio forte ai clan»

Attualità lunedì 24 maggio 2021 ore 17:50

Covid, il contagio molla la presa sul Casentino

Positivi riscontrati in 3 Comuni della vallata. In provincia di Arezzo pochi casi e tanti guariti. Stabile la situazione dei ricoveri in ospedale