Covid, altri 14 positivi in Casentino

Aumenta il contagio in tutta la provincia, che segna il dato più alto della settimana. Gli under 18 i più colpiti dal virus. Guariti in 50

CASENTINO — Leggero incremento di positivi in Casentino. Sono 14 i nuovi casi, 2 in più del giorno precedente.

Il contagio è stato individuato in 5 Comuni della vallata e più precisamente:

- Bibbiena 3 casi.

- Capolona 3 casi.

- Subbiano 3 casi.

- Pratovecchio-Stia 3 casi.

- Chiusi della Verna 2 casi.

Numeri in aumento in tutta la provincia, che oggi segna il dato più alto della settimana. Nell'aretino, infatti, sono stati riscontrati 96 positivi, ben 28 in più del giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.621 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 50 aretini.

Fortunatamente non vengono segnalati nuovi decessi.

La fascia d'età che va da 0 a 18 anni risulta oggi quella più colpita dal virus.

Stabile la situazione dei ricoveri negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 115 pazienti (uno in meno del giorno precedente) e di questi 98 si trovano nei reparti Covid e 17 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti scendono a 42 ( come ieri) compresi i 12 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.621 gli aretini ancora positivi. In tanti escono dalla quarantena. Oggi, infatti sono 3.771 le persone ancora in isolamento, ben 131 in meno rispetto al giorno precedente.

Nell'Area Vasta ci sono 149 nuovi casi e di questi 96 sono residenti in provincia di Arezzo, 38 nel Senese, 15 nel Grossetano.

In Toscana poco più di 650 positivi. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.