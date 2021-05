Covid, aumenta il contagio in Casentino

Il virus è stato riscontrato in 5 Comuni della vallata. A Castel Focognano il numero maggiore di positivi. Tanti guariti in tutta la provincia

CASENTINO — Torna a salire il contagio in provincia di Arezzo e anche in Casentino. Nella vallata sono 15 i nuovi positivi. Il virus è stato riscontrato in 5 Comuni del territorio:

- Castel Focognano 5 casi.

- Bibbiena 4 casi.

- Chiusi della Verna 3 casi.

- Subbiano 2 casi.

- Talla 1 caso.

Nell'Aretino sono 72 i nuovi contagiati, ben 55 in più del giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 884 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 86 aretini.

Per quanto riguarda la fascia d'età i quarantenni risultano i più contagiati con 19 casi. Seguono gli under 18 con 16 positivi sui 72 totali.

Stabile la situazione dei ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 82 pazienti (1 in più del giorno precedente) e di questi 67 si trovano nei reparti Covid e 15 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 31 (come ieri) compresi i 10 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.193 gli aretini ancora positivi, mentre scendono a 3.320 ( ieri erano 3.497) le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 121 nuovi casi e di questi 72 sono residenti in provincia di Arezzo, 29 nel Senese, 19 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Poco più di 300 positivi in Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.