Covid, pochissimi casi in Casentino

Aumentano i contagiati nel resto della provincia. Tanti anche i guariti. In risalita il numero dei ricoveri al San Donato

CASENTINO — Il Coronavirus sembra aver mollato la presa sul Casentino. Se ieri è stato riscontrato un solo caso, oggi i positivi nella vallata sono solo 2 ed entrambi residenti a Capolona.

Quindi la parte bassa del Casentino, quella a stretto contatto con il capoluogo.

Ad Arezzo città, infatti, il numero dei malati è in aumento con ben 19 positivi riscontrati.

In tutta la provincia sono 52 i contagiati odierni, 14 in più del giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.218 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 88 aretini.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, i 50enni risultano quelli più contagiati.

Aumentano i ricoverati nell'ospedale aretino. Al"San Donato" ci sono 92 pazienti (3 in più del giorno precedente) e di questi 79 si trovano nei reparti Covid e 13 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 39 (come ieri) compresi gli 11 in "Rianimazione". Sempre al nosocomio maremmano è stato riscontrato un decesso. Una donna di 70 anni è morta per complicazioni dovute al virus.

Attualmente sono 1.375 gli aretini ancora positivi, mentre in 3.926 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 81 nuovi casi e di questi 52 sono residenti in provincia di Arezzo, 19 nel Senese e 10 nel Grossetano.

In Toscana morte altre 21 persone a causa del virus. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.