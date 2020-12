Covid sull'altalena, cinque nuovi casi

Nella vallata il dato più alto della provincia, insieme alla Valdichiana. Ma la curva nell'Aretino è sempre più bassa. Un altro decesso

CASENTINO — Sono solamente 14 i nuovi casi di Covid nell'Aretino. Di questi 5 sono stati registrati in Casentino (ieri 2). La vallata oggi ha il dato più alto, insieme alla Valdichiana. Entrambe superano il capoluogo.

Tamponi decisamente in aumento: ne sono stati effettuati 713.

I guariti sono 13. Putroppo c'è stato un altro decesso: una 82enne morta ieri.

In merito ai positivi in carico alla Asl, sempre sotto i mille (651), di cui 453 a domicilio. Le persone in quarantena, poiché contatti stretti, sono 1683.

Al nosocomio cittadino scendono ancora pazienti in degenza Covid (tra i reparti di Pneumologia e Malattie Infettive) 51 e 18 in Terapia Intensiva.

Ecco il dettaglio dei comuni

4 casi a Bibbiena.

1 caso a Poppi.

