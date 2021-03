Covid, nella vallata 20 positivi in più

Registrati dalla parte alta a quella bassa. Curva diminuita in provincia, ma giornata nera dei decessi: 5 morti all'ospedale di Arezzo

CASENTINO — Sono 77 i nuovi casi in provincia di Arezzo, in calo rispetto a ieri quando erano stati 152. Di questi 20 sono stati rilevati in Casentino (ieri 16).

Ecco il dettaglio dei comuni

6 casi a Bibbiena

1 caso a Capolona

4 casi a Castel Focognano

1 caso a Castel San Niccolò

1 caso a Ortignano Raggiolo

1 caso a Poppi

2 casi a Pratovecchio Stia

4 casi a Subbiano

Risalgono i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 1.203 mentre il giorno precedente in pratica la metà. I guariti odierni sono invece 75.

La fascia d'età più colpita è quella tra i 50 ed i 64 anni.

Purtroppo si registrano cinque decessi: tutti uomini di 87, 82, 81, 74 e 72 anni morti ieri nel nosocomio cittadino in seguito alle complicazioni del virus.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali vediamo che al "San Donato" di Arezzo ci sono 123 pazienti (ieri erano 126) e di questi 99 si trovano nei reparti Covid mentre 24 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 88 (2 in meno del giorno precedente) compresi i 19 ricoverati in "Rianimazione".

Attualmente nell'Aretino si contano 2.274 positivi e 2.739 persone in quarantena in quanto contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est oggi ci sono 210 contagiati: 77 in provincia di Arezzo, 85 nel senese e 48 nel grossetano.