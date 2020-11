Covid, picco di casi a Pratovecchio Stia

Sono 15 i nuovi positivi nella vallata, di questi 10 nel paese dell'alto Casentino. Contagi quasi raddoppiati rispetto a ieri

CASENTINO — Settantotto nuovi casi in provincia di Arezzo, dei quali 15 in Casentino. Ieri erano stati 8, quindi il dato relativo alle ultime 24 ore è quasi raddoppiato. Questi i dati comunicati dalla Asl nel report giornaliero. Nella vallata si registra un picco di contagi a Pratovecchio Stia.

Le persone sottoposte a tampone, oggi, sono state 1330, in linea con le precedenti 24 ore. Novanta invece le guarigioni.

In merito alle fasce d'età dei contagiati: 6 sono minorenni, 10 hanno tra i 19 e i 34 anni, 22 tra i 35 e i 49, 18 tra 50 e i 64, 11 tra i 65 e i 79. Gli over 80 sono 11.

Attualmente, nella Degenza Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo ci sono 106 pazienti ricoverati e 21 in Terapia Intensiva. Sempre 6 gli aretini in Rianimazione a Nottola.

Il numero dei positivi sull'intero territorio, oggi, è 2285, di cui 1952 a domicilio. Mentre i quarantenati, in quanto contatti stretti, sono 3851.

Ecco il dettaglio dei comuni

3 casi a Bibbiena

1 caso a Castel Focognano

10 casi a Pratovecchio Stia

1 caso a Subbiano.

