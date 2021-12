Diretta social sulla scelta della scuola superiore

Iniziativa di orientamento promossa dall'associazione di Imprenditori Prospettiva Casentino. Appuntamento martedì 14 dicembre alle 18

CASENTINO — Domani, martedì 14 dicembre alle 18 è in programma l'evento, in diretta Facebook, dedicato all’orientamento per la scelta della scuola superiore promosso dalla associazione di Imprenditori Prospettiva Casentino.

Gli imprenditori arricchiranno le tante iniziative di orientamento promosse all’interno degli istituti della vallata, parlando di professioni, lavoro nel futuro e competenze, portando anche un quadro aggiornato sulle professioni più ricercate.

Per spiegare ai genitori quale scenari si prospettano nel prossimo futuro, è stato chiamato il Professor Anselmo Grotti già docente di “Informatica umanistica” presso la Facoltà di Filosofia aretina dell’Università di Siena.