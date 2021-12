Un incontro dedicato al patrimonio immateriale

Crisanti: «Con la variante Omicron non c'è scampo per i non vaccinati»

Iniziativa all'Auditorium "Berretta Rossa" di Soci nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne Casentino-Valtiberina

CASENTINO - VALTIBERINA — Cos’è il nostro patrimonio immateriale? Cosa possiamo fare per trasmettere le ricchezze culturali di cui ci sentiamo eredi alle future generazioni? Come infondere alle nostre memorie un movimento di trasformazione creativa? Come partire dalle risorse culturali come chiave per uno sviluppo sostenibile?

Sono queste alcune domande alle quali ci si propone di dare una risposta nell’ambito dell’iniziativa in programma sabato all'Auditorium Berretta Rossa di Soci. L’incontro nasce dalla volontà di condividere il percorso fatto, i risultati raggiunti e le tappe future del progetto “Patrimoni Educanti - Atlante del patrimonio immateriale” attivato e sostenuto nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne Casentino-Valtiberina.

L’iniziativa inoltre è co-finanziata dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed è stata realizzata con il patrocinio del comune di Bibbiena e in collaborazione con la Società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici, il dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Siena – Progetto LISTEN e l’associazione culturale La Leggera

Programma

ORE 16 “Azione poetica” a cura di Miriam Bardini con la partecipazione dei suonatori de La Leggera e di alcuni abitanti rappresentanti le comunità culturali del Casentino.

16,45 - Saluto a cura di Francesca Nassini, assessora alla cultura del comune di Bibbiena

17 - Restituzione del questionario online dedicato al patrimonio immateriale somministrato ai territori. A cura di Chiara Picinotti, tutor territoriale e Valentina Zingari SIMBDEA

17,20 - “Voci dal territorio”. Lo stato dell’arte del progetto: percorsi fatti e attività in cantiere a cura dei diversi protagonisti. Coordina Andrea Rossi, Ecomuseo del Casentino UCMC.

18,00 – Patrimonio culturale e giovani generazioni: consumi, orientamento, prospettive. A cura di Giovanna Del Gobbo - FORLILPSI – Università di Firenze.

18,30 – Conclusioni a cura di Eleonora Ducci, presidente unione dei Comuni Montani del Casentino

ecomuseo@casentino.toscana.it - Obbligo di green pass