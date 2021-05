Frenata Covid, solo tre nuovi casi nella vallata

Omicidio Cerciello, la vedova in lacrime: «Questa sentenza non mi riporterà Mario»

Sono stati rilevati due a Bibbiena e 1 a Chiusi. Lieve aumento a livello provinciale. Nessun decesso. Numero dei tamponi in linea col giorno prima

CASENTINO — Sono 75 i nuovi casi Covid odierni nell'Aretino, mentre ieri erano stati 65. Di questi 3 sono stati rilevati in Casentino. Un drastico calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 16 ed erano emersi positivi anche nella Casa di Riposo "Santa Maria Goretti" di Bibbiena.

Ecco il dettaglio dei comuni

2 casi a Bibbiena

1 caso a Chiusi della Verna

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.101 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 62 aretini. Oltre che nessun decesso, dopo la giornata drammatica di ieri quando invece ce ne erano stati quattro.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, i 40enni risultano quelli più contagiati.

Al "San Donato" ci sono 94 pazienti (1 in meno del giorno precedente) e di questi 80 si trovano nei reparti Covid e 14 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 40 (ieri erano 43) compresi gli 11 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.466 gli aretini ancora positivi. Salgono le persone in quarantena in tutta la provincia che si attestano a quota 4.243.

Nell'Area Vasta ci sono 191 nuovi casi e di questi 75 sono residenti in provincia di Arezzo, 72 nel Senese, 43 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Il Covid uccide altri 33 toscani, 861 nuovi casi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.