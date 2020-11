Scendono a picco i nuovi contagi, sono solo tre

Curva in netto calo nella vallata, come anche in tutta la provincia. Ma un altro decesso all'ospedale di Arezzo

CASENTINO — Sono trentadue i nuovi casi di Covid in provincia di Arezzo. Di questi tre sono stati rilevati in Casentino. Insomma, la curva del contagio, è scesa in tutto il territorio. Numeri confortanti, infatti, anche nella vallata dato che ieri, invece, i positivi in più erano stati 19, con un picco a Pratovecchio Stia, dove è stata coinvolta la Casa di Riposo San Carlo. Venti gli ospiti colpiti dal virus.

Il dato odierno, comunicato dalla Asl, è emerso da 716 tamponi in totale effettuati nell'Aretino. Cinquantacinque invece le guarigioni. E purtroppo un altro decesso all'ospedale di Arezzo, dove è morto un 81enne.

Attualmente, nel nosocomio cittadino ci sono 105 ricoverati in Degenza Covid (Malattie Infettive e Pneumologia) e 19 in Terapia Intensiva. Sono scesi a 4 gli aretini in Rianimazione a Nottola.

In provincia, ad oggi, i positivi in carico all'azienda sanitaria sono 2105, di cui 1761 a domicilio. In quarantena, in quanto contatti stretti, ci sono invece 3295 persone.

Infine, per quanto riguarda le fasce d'età dei nuovi contagiati odierni: 5 hanno tra 0 e 18 anni, 4 tra 19 e 34, 9 tra 35 e 49, 8 tra 50 e 64, 3 tra 65 e 79. Gli over 80 sono 3.

Ecco il dettaglio dei comuni

2 casi a Pratovecchio Stia.

1 caso a Subbiano.

Per conoscere il bollettino Covid con i dati della Toscana cliccate qui.