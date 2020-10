Con il Covid la Castagnatura sbarca on line

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

La tradizionale Festa rinviata al 2021, ma dal 31 ottobre raffica di appuntamenti digitali per tutte le età

RAGGIOLO — In tempi di Covid la Festa di Castagnatura di Raggiolo diventa on-line con letture, memorie, disegni e fotografie.

Il tradizionale evento autunnale ospitato dal borgo casentinese è stato rinviato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, ma La Brigata di Raggiolo e l’Ecomuseo del Casentino si sono attivati per strutturare un ricco calendario di iniziative alternative adatte all’attuale momento storico e in grado di valorizzare la cultura e la coltura della castagna che per secoli è stata alla base dell’economia e dell’alimentazione del territorio.

“Castagnatura ai tempi del Covid” è il nome di un programma di appuntamenti digitali che, rivolti a persone di tutte le età dai bambini agli adulti, prenderà il via da sabato 31 ottobre e continuerà fino a martedì 8 dicembre.

Per conoscere i dettagli di ogni iniziativa è possibile visitare i siti www.raggiolo.it e www.ecomuseo.casentino.toscana.it che saranno settimanalmente aggiornati.

"La castagna è uno degli elementi identitari di Raggiolo - spiegano il coordinatore dell’Ecomuseo del Casentino Andrea Rossi e il presidente de La Brigata di Raggiolo Paolo Schiatti, - e intorno alla castagna c’è un patrimonio di storie, tradizioni, luoghi e professioni che vogliamo raccontare e valorizzare nel corso dei quaranta giorni di “Castagnatura ai tempi del Covid”, con un programma di iniziative virtuali che permetteranno di vivere il borgo anche a distanza e che saranno rivolte a persone di tutte le età".