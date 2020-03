Covid-19, la raccolta dei rifiuti in sicurezza

Il gestore unico ha stabilito le procedure da seguire per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle abitazioni di persone positive al coronavirus

GROSSETO — Sei Toscana ha avviato le nuove modalità di raccolta dei rifiuti provenienti da abitazioni con presenza di persone positive al Covid-19. Lo rende notoun comunicato diramato dal gestore unico.

Alle utenze interessate, comunicate al gestore dai singoli Comuni di residenza, Sei Toscana fornirà i contenitori per effettuare la raccolta, insieme alle istruzioni da seguire per il corretto conferimento dei rifiuti in piena sicurezza. I rifiuti, che in via del tutto eccezionale non dovranno essere differenziati, saranno prelevati al domicilio con cadenza bisettimanale, secondo un calendario comunicato direttamente dagli operatori di Sei Toscana alle persone interessate.

"Le operazioni - assicura Sei Toscana- saranno svolte in assoluta sicurezza, il personale incaricato sarà dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuali) necessari e non avrà alcun contatto con l’utenza, inoltre i mezzi utilizzati per la raccolta saranno sanificati e igienizzati ogni volta che termineranno le operazioni di raccolta e avvio a smaltimento presso gli impianti Il servizio di raccolta e smaltimento sarà eseguito come stabilito dalle direttive della Regione Toscana e questi rifiuti saranno mandati direttamente a incenerimento senza alcun trattamento preliminare".

Le nuove modalità, spiega il gestore, sono state adottate "su indicazione e in accordo con le autorità competenti e in osservanza dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n13 del 16 Marzo 2020".