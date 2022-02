La foresta entra nel Premio letterario Casentino

Nella 47esima edizione si aggiunge la sezione dedicata al parco nazionale. E' possobile partecipare con opere in italiano. Il clou a luglio

CASENTINO — Il Premio letterario Casentino, fondato da Carlo Emilio Gadda, patrocinato dall'area protetta, è giunto quest'anno alla 47esima edizione e presenta, oltre alle sezioni tradizionali, "Amica foresta".

Una sezione è dedicata alla foresta e in particolare al parco nazionale delle Foreste casentinesi: luogo di bellezze naturalistiche, scrigno di biodiversità, area di boschi vetusti e, al contempo, spazio di meditazione e di antica spiritualità.

Si potrà partecipare con opere in lingua italiana: per la poesia con una lirica; per la narrativa, con un romanzo per un massimo di 500 cartelle in formato A4 o con un numero di racconti da 1 a 3 (con elaborati che non superino gli ottanta fogli); e per la saggistica con un trattato di massimo 300 facciate in formato A4.

Gli elaborati devono essere fatti pervenire, alle condizioni del bando (http://www.fontearetusa.it/ Fb: https://www.facebook.com/Premio-Letterario-Casentino-173805352730297/ , e-mail premiocasentino@gmail.com; tel. 0575.520496 cell. 338.6565640 alla segreteria del Premio Casentino (Poppi) entro il 30 aprile.

La premiazione si terrà luogo il 17 luglio nell'Abbazia di San Fedele in Poppi, alla presenza della giuria, nonché di rappresentanti della cultura e dell’arte.

I primi premi delle tre articolazioni della sezione "Amica foresta" (poesia, narrativa, saggistica) daranno diritto alla pubblicazione per i tipi delle edizioni Helicon delle opere.