​Mascherine gratis per San Lorenzo

Da lunedì riprende la distribuzione ai cittadini dei dispositivi anti-Covid messi a disposizione gratuitamente dalla Regione

CASTEL FOCOGNANO — Mascherine anti-Covid per San Lorenzo. A Castel Focognano prosegue anche ad agosto la distribuzione delle mascherine messe a disposizione gratuitamente per i cittadini dalla Regione Toscana.

Il servizio sarà effettuato dalla Pubblica Assistenza Casentino, presso la propria sede di Rassina, (via Cavour 2). Ecco i giorni e gli orari da segnare in agenda: dal lunedi al giovedi dalle 9 alle 11.

Si comincia da lunedi prossimo (10 agosto): le mascherine potranno essere ritirate presentando la tesserina sanitaria propria o dei familiari. Ad ogni cittadino spettano 10 mascherine.

“Terminata la consegna prevista nelle farmacie e visto l’indisponibilità delle edicole nel nostro territorio, dopo i mesi di giugno e luglio, il Comune si è messo a disposizione della Regione per la distribuzione anche ad agosto, con la preziosa collaborazione della Pubblica Assistenza Casentino che ringrazio per l'aiuto, per le tante attività che ha portato avanti durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria e per tutto ciò che continua a fare per la comunità. Quanto alle mascherine, ricordo che vige ancora l'obbligo di indossarle nei luoghi chiusi e in tutte le situazioni in cui non è possibile assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro. Serve ancora prudenza e attenzione alla prevenzione, perché il virus non è ancora stato debellato” è la raccomandazione del sindaco Ricci.