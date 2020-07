"I Moka Da 4" da gustare a Subbiano

Domani sera il concerto della band casentinese che ha nella cantante e trombettista Maria Rossi la punta di diamante

SUBBIANO — Una serata di grande musica all'aria aperta. Domani alle 21, in piazza Sotto le Mura a Subbiano, si terrà il concerto dei Moka Da 4, guidati dalla straordinaria cantante e trombettista Maria Rossi.

L'evento rientra nel programma EstateInFamiglia ed è organizzato dall'amministrazione cittadina.

I Moka Da 4, sono un gruppo di musicisti noti al panorama musicale aretino, per un caffè musicale che spazia da Mina a Stevie Wonder, da Battsti a Paul Simon e tanti altri.

La band è composta da Andrea Nocentini alla batteria, Michele “Miki”Mariottini alla chitarra, Massimiliano Rossi al basso e Maria Rossi, voce che affascina e trombettista di grande talento.

Maria Rossi è la leader del gruppo. Figlia d'arte è una grande interprete e una straordinaria trombettista, diplomata con 110 e lode al conservatorio di Siena. Cresciuta in ambito classico, ha suonato con le maggiori Orchestre Italiane al Maggio Musicale , alla Fenice di Venezia, all’ Accademia della Scala di Milano…ed è stata diretta dai maggiori direttori d’Orchestra come Zubin Mehta, Daniele Gatti. Ma Maria Rossi non si è fermata e nella sua carriera è entrato anche il mondo del pop con il tour di "The Giornalisti", con Brunori e Zen Circus a SanRemo 2019 e nel concerto di consacrazione di Ultimo allo stadio Olimpico di Roma si è esibita davanti a 60mila persone.