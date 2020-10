​Pagamenti on line, il Comune sceglie il digitale

Servizio già attivo. Collegandosi con il sito dell'ente i cittadini possono eseguire le operazioni su una vasta gamma di servizi

BIBBIENA — Bibbiena punta sull’innovazione digitale. Si chiama “Pago PA” ed è uno spazio nella home page del sito del Comune di Bibbiena (wwww.comunedibibbiena.gov.it) dove i cittadini possono trovare i pagamenti da effettuare online quando vogliono e dove vogliono. Le tipologie vanno dai centri estivi, ai diritti segreteria, lampade votive per canone e contratto, mensa scolastica, occupazione spazi e aree pubbliche permanenti e temporanee, oneri urbanizzazione, pubbliche affissioni, pubblicità, sanzione codice della strada. E ancora: si possono pagare online sanzioni amministrative, servizi amministrativi, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, utilizzo immobili comunali. Il progetto dei pagamenti online è già attivo.

“L’innovazione digitale è la parola d’ordine che ci siamo dati per affrontare il prossimo futuro. La pandemia ci ha dimostrato che non possiamo chiudere le porte all’innovazione. La sfida dei prossimi anni è proprio quella della smart city. Noi ci siamo”. commenta l’assessore Martina Cipriani .

Il sito del Comune rimanda direttamente alla piattaforma Iris della Regione Toscana dove si devono riempire alcuni “campi” come richiede il sistema, prima di eseguire il pagamento. Un modo pratico e veloce di far fronte ai propri doveri di cittadini nei confronti della comunità e delle istituzioni.

Non solo pagamenti online. L’assessore Cipriani fa il punto su altri progetti per l’innovazione digitale: “Abbiamo recentemente aderito al progetto della App Sicurezza in Casentino. L’idea è quella di creare interconnessione tra cittadini e comune. Altro percorso è quello di Wi-Fi Italia che prevede la possibilità di installare impianti per avere Wifi gratuito nel territorio. Stiamo inoltre predisponendo un rifacimento corposo del sito del comune per migliorare l’esperienza d’uso del cittadino e per adeguarsi anche alle linee guida di Agid”.