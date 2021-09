Stand up for Africa, appuntamento al Castello

Domenica 19 settembre alle 18,30 la presentazione del libro dell'edizione 2020. Il 24 e 25 settembre mostra a Pratovecchio

POPPI — Il novantaduenne maestro buddista Daisaku Ikeda sostiene che un evento che si protrae ogni anno per cinque anni, diventa tradizione. Stand Up For Africa quest’anno è alla sesta edizione e si conferma, nonostante le difficoltà organizzative e finanziarie, il rilievo del progetto su scala locale e nazionale.

Il 19 settembre alle 18,30 al Castello di Poppi sarà presentato il libro sull’edizione precedente, quella del 2020, a cura di Pietro Gaglianò, critico d’arte che da quattro edizioni ha abbracciato il progetto SUFA, promuovendolo con passione e arricchendo di qualità le partecipazioni artistiche. Il volume illustra l’esperienza dei protagonisti che lo scorso anno hanno creato tre opere video sfidando la distanza geografica e le altre condizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

All’evento parteciperà con una performance live il cantautore Alessandro Fiori che ha al suo attivo numerosi album e collaborazioni con Paolo Benvegnù, Marco Parente, Massimo Fantoni e con il compositore Lorenzo Brusci.



Quest’anno Stand Up For Africa arte contemporanea per i diritti umani lavorerà sul tema FARSI SPAZIO, arte e colonialismi con gli artisti Paolo Fabiani, Jonida Xherri, Zgjim Zyba. Il 25 settembre in piazza Landino a Pratovecchio sarà inaugurata la Mostra degli esiti del laboratorio che si terrà sempre a Pratovecchio, in piazza Landino dal 20 al 24.



Stand up for Africa è realizzato dall’associazione culturale HYmmo Art Lab insieme all’Unione dei Comuni Montani e all’Ecomuseo del Casentino, con il contributo di Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, Comune di Pratovecchio Stia, Rete SAI, (sistema, accoglienza, immigrazione, ex Siproimi) con il Patrocinio di Regione Toscana, del Comune di Poppi e con la collaborazione della Venerabile Confraternita di Misericordia di Pratovecchio, di Casentino Senza Frontiere, dell’Istituto Comprensivo Alto Casentino.



“Stand Up For Africa è un progetto ampio, al quale tengo in modo particolare per le occasioni di riflessione che crea, sia a livello generale che territoriale – ha dichiarato Eleonora Ducci presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino – Sufa ha un grande valore culturale e ogni anni coinvolge una vastità di soggetti pronti a collaborare per portare avanti gli obiettivi e per arricchire umanamente tutti coloro che sono coinvolti nel progetto”.