Per la Casa della Salute già due anni di attività

Il direttore generale della Asl ricorda l'apertura come il suo primo impegno pubblico. Prestazioni sempre più vicine al cittadino

PRATOVECCHIO — Sono passati due anni dall’apertura della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, un progetto che ha dimostrato sul campo la sua validità e importanza. Ed è anche stato il primo impegno pubblico del Direttore Generale della USL TSE Antonio D'Urso che si era insediato proprio in quei giorni.

“Ricordo ancora con grande soddisfazione quel moment - commenta. Quell'apertura è stata a suo modo emblematica del percorso che stiamo seguendo fin dall'inizio: ovvero quello di creare condizioni di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni sempre più vicini al cittadino, soprattutto nelle aree più interne del nostra grande territorio della Usl Toscana Sud Est. Anche in questi mesi di pandemia l'Azienda ha continuato nel suo percorso di rafforzamento dei presidi territoriali investendo in risorse e personale, ed è nostra intenzione continuare a farlo anche in futuro.”

“Queste strutture - continua il dottor Evaristo Giglio Direttore distretto Arezzo, Casentino Valtiberina sono risorse preziose per la salute dei cittadini ma anche per i medici di famiglia, che hanno l’occasione di lavorare meglio, di integrarsi tra di loro e con gli specialisti.

La filosofia delle Case della Salute riguarda la presa in carico a 360 gradi del paziente, con la collaborazione e il coordinamento tra medici di base, specialisti, infermieri e servizi, in strutture facilmente accessibili e centrali. Oggi la Casa della Salute di Pratovecchio/Stia è modello di integrazione ed efficienza e di questo siamo orgogliosi.”

“La Casa della Salute di Pratovecchio Stia, con il l suo ruolo di vicinanza e di presa in carico dei pazienti, rappresenta senza alcun dubbio la sede più idonea per recepire e tentare di risolvere i problemi sanitari, sempre più spesso affiancati anche da quelli sociali - aggiunge Luigi Giannini, coordinatore clinico della Casa della Salute - la presenza contemporanea di più figure professionali e la loro continua collaborazione, è stata vincente durante la campagna di vaccinazione anti- influenzale e durante la più recente campagna anti-Covid. E' una macchina sanitaria che può senza dubbio migliorare, ma che sta funzionando bene garantendo un servizio fondamentale per il territorio”.