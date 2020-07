"Colori di rinascita", mostra contemporanea

Al via la nuova stagione degli incendi in Amazzonia «Sarà peggiore di quella del 2019»

Elia Fiumicelli espone i dipinti realizzati durante il lockdown. Il messaggio di rinascita dell’artista passa attraverso il colore

STIA — Dal 25 luglio al 30 settembre 2020 il ristorante Falterona di Piazza Tanucci 9, a Stia, ospita “Colori di rinascita”, mostra di pittura di Elia Fiumicelli a cura di Marco Botti. L’esposizione sarà visitabile, a ingresso gratuito, negli orari di apertura del locale.

Elia Fiumicelli, giovane talento locale già inserito nell’antologia “Artuscany. Artisti in Toscana”, presenta una serie di opere di grande formato, alcune delle quali inedite, non solo figure femminili ma anche animali esotici, un tripudio di forme e colori, gioia di vivere e nuova fiducia nel futuro in ogni singola tela esposta.

“Durante il lockdown mi affacciavo e vedevo le strade vuote e grigie, nonostante la primavera fosse pronta a sbocciare. – rivela l’artista - Per esorcizzare la solitudine ho riempito le mie giornate immaginando figure femminili ricche di colori caldi e vivaci, che poi sono diventate il cuore della mostra”.