La vetrata crolla in strada durante il temporale

Una pioggia di vetri taglienti è caduta dal quinto piano di un edificio in pieno centro storico ad Arezzo. Albergo invaso dall'acqua in Casentino

AREZZO — Il maltempo che in queste ore ha causato pesanti danni in Toscana non ha risparmiato l'aretino dove numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. Ad Arezzo, in pieno centro, una vetrata è crollata dal quinto piano di un palazzo finendo sulla strada e solo per un caso non ha colpito i passanti. I pompieri hanno rimosso il pezzo di vetro tagliente rimasto attaccato che minacciava a sua volta di cadere sulla strada.

Molti i disagi in Casentino e nel Valdarno. Una struttura alberghiera è stata allagata da una bomba d'acqua che si è abbattuta su Badia Prataglia, nel territorio comunale di Poppi mentre l'Arno, nella stessa zona, si è ingrossato in poche ore.