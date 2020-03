Toscana sud est, 61 positivi, anche un'adolescente

Coronavirus, Gallera: «Altri 15 giorni così non li reggiamo»

C'è anche una ragazzina di 13 anni fra i 14 casi positivi al Covid-1029 registrati nelle ultime 24 ore nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto

TOSCANA — Aumenta il numero dei contagiati dal virus Covid-2019 nel territorio della Asl Toscana sud est, che comprende le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Con 14 nuovi casi da ieri, si arriva a 61 persone risultate positive al tampone dall'inizio dell'emergenza. Vediamo i nuovi casi zona per zona.

PROVINCIA DI GROSSETO - cinque nuovi casi positivi

- una donna di 63 anni di Sarteano, ricoverata all'ospedale della Misericordia

- una donna di 42 anni di Grosseto, in isolamento domiciliare

- una donna di 65 anni di Follonica, in isolamento domiciliare

- una donna di 41 anni di Marina di Grosseto, in isolamento domiciliare

- una uomo di 61 anni di Montenero d'Orcia, frazione di Castel del Piano

PROVINCIA DI SIENA - quattro nuovi casi positivi

- Un'adolescente di 13 anni, un uomo e una donna di 44 anni in isolamento domiciliare a Chiusi, tutti contatti stretti di un caso già noto

- un uomo di 65 anni di Monteriggioni, contatto stretto di un caso già noto, in isolamento domiciliare

PROVINCIA DI AREZZO - cinque nuovi casi positivi

- un uomo di 56 anni di Sansepolcro, un uomo di 37 anni e una donna di 33 di Loro Ciuffenna, un uomo di 57 anni di Arezzo, tutti contatti stretti di casi già noti

- una donna di 92 anni di Arezzo, inizialmente nel reparto di osservazione breve dell'ospedale San Donato e ora ricoverata in malattie infettive. In isolamento precauzionale la figlia che l'ha assistita e non indossava protezioni.