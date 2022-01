A Pratovecchio-Stia si fanno molti figli

Nel corso del 2021 c' è stato un incremento delle nascite che sfiora 50 percento rispetto all'anno precedente

PRATOVECCHIO-STIA — L'Italia è un Paese che non fa figli ma non ditelo ai casentinesi che invece si danno da fare per incrementare il proprio nucleo familiare. Sì, perché a Pratovecchio-Stia nel 2021 sono nati ben 36 bambini, circa il 50percento in più rispetto all'anno precedente.

E' lo stesso sindaco Nicolò Caleri a diffondere la lieta notizia. "Il dato segna un importantissimo punto di inversione rispetto al trend degli ultimi anni ed è un'iniezione di fiducia nella lotta alla denatalità e allo spopolamento del nostro territorio" - afferma il sindaco.

Certo non siamo ancora arrivati ai numeri del 2008 - 2011 - 2012, quando furono superati i 50 nascituri in un anno, ma a Pratovecchio-Stia siamo sicuri che stanno già pensando a come battere il record.