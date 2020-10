​Acqua, tariffe light per chi è in difficoltà

C’è tempo fino al 15 ottobre per partecipare al bando sulle agevolazioni a famiglie numerose e persone socialmente fragili

AREZZO — Buone nuove per chi si trova in condizione di necessità. Slitta al 15 ottobre la scadenza per accedere alle agevolazioni tariffarie previste per famiglie numerose e per le persone socialmente deboli. In accordo con l’Autorità Idrica Toscana, Nuove Acque che gestisce il servizio idrico nelle province di Arezzo e Siena, ha deciso di prorogare al 15 ottobre i termini per partecipare al bando e ottenere l’integrazione economica al Bonus Idrico previsto dall’Autorità Nazionale Arera (Bonus Idrico 2020).

Il bando per le agevolazioni tariffarie è rivolto a utenze “domestico residente” dirette e indirette (condominiali). Il requisito per accedere al bonus per le utenze “deboli”, oltre alla residenza nel luogo della fornitura, è il reddito ISEE pari o inferiore a 8.265,00 euro. Per il bonus destinato alle famiglie numerose la soglia ISEE si alza fino a 20.000 euro per nuclei familiari con più di 3 figli a carico.

Tutte le indicazioni sui requisiti necessari e le modalità di presentazione delle domande sono online sul sito di Nuove Acque (www.nuoveacque.it) nella sezione “Agevolazioni tariffarie” accessibile direttamente dall’homepage. In alternativa, gli operatori del call center risponderanno a ogni richiesta di chiarimento su requisiti e modalità di presentazione delle domande per accedere a tutte le agevolazioni.

Ecco i contatti: 800391739 (gratuito da telefono fisso) - 199138081 (da mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario). Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30. Sabato: dalle 8,30 alle 13,30. Live chat accessibile dal sito www.nuoveacque.it dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.