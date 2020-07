Covid, un solo caso in tutta la Toscana

L'unico contagiato odierno è residente a Prato. Nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto 1.365 persone definitivamente guarite

AREZZO — Tregua da Covid. In tutta la Toscana oggi si è verificato solo un nuovo contagio, a Prato.

Il numero complessivo in Regione, dall'inizio dell'epidemia, sale a 10.314 persone delle quali ancora 337 risultano positive.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 positivi per 100mila abitanti. Le province con il tasso più alto di contagiati sono Massa Carrara con 540 casi per 100mila abitanti, Lucca con 351, Firenze con 318, la più bassa Livorno con 143.

Tre nuovi guariti, per un totale di 8.857 persone che hanno definitivamente superato il virus in Toscana.

Nell'Area Vasta, che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto, ci sono ancora 45 contagiati mentre i guariti sono stabili a 1.365.