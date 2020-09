Covid, picco di casi nell'Aretino

Ben 23 contagi in città e nelle vallate. Coinvolti bambini e adulti in città. La Asl mette in quarantena altre 79 persone

AREZZO — Impennata di casi in provincia di Arezzo con ben 23 persone positive in più rispetto a ieri. Ecco i dettagli forniti dalla Asl Toscana sud est:

Comune Arezzo

-Uomo di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, esito rilevato presso la stazione

Comune Bibbiena

- Bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- Bambino di 9 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- Bambino di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico

- Donna di 41 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica

- Uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico

- Uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico e contatto di caso

- Donna di 66 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso asintomatica

- Uomo di 77 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, indagine in corso



Comune Caprese Michelangelo:

- Uomo di 69 uomo anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, indagine in corso

Comune Castelfranco Piandiscò:

- ragazza di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica

Comune Cavriglia:

-Uomo di 63 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico

Comune Montevarchi:

- Uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico

-Uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico;

Comune Poppi:

-Uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Sardegna, paucisintomatico;

Comune San Giovanni Valdarno

- Uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- Donna di 40 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Comune Castel Focognano

- Donna di 39 donna anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

- Ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

- Uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico;

Comune Laterina Pergine Valdarno:

- Uomo di 24 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, indagine in corso

Comune Subbiano:

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare, sintomatica

Comune Terranuova Bracciolini:

- Donna di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato da Albania, asintomatica

Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 79 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.023 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 7 ricoverati in Malattie infettive e 3 in Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 597 tamponi.

In Toscana si contano 59 casi in più rispetto a ieri (24 identificati in corso di tracciamento e 35 da attività di screening): il 70% è asintomatico, il 18% pauci-sintomatico. Dei 59, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero, 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione ( individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni), il 49% è collegato a un precedente caso. Complessivamente, 2.400 persone sono in isolamento a casa. Sono 4.127 (26 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 100 (3 in più rispetto a ieri), 18 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri). Si registra 1 nuovo decesso a Prato: è un uomo di 51 anni.