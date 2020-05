Test sierologici, risposte entro 10 minuti

Stretta collaborazione tra Asl e Menarini. Progettato un nuovo dispositivo in grado di rilevare in tempo quasi reale gli anticorpi al Covid

AREZZO — La Asl Toscana sud-est avrà, primo caso in Italia, un dispositivo in grado di rilevare in 10 minuti la presenza degli anticorpi al Covid. Questo grazie alla sempre più stretta collaborazione tra Azienda Sanitaria e Menarini.

"I nostri esperti e quelli della Menarini stanno lavorando per permettere alla Asl Toscana di avere un protocollo diagnostico innovativo" - dichiara il direttore generale Antonio D'Urso. La Menarini Diagnostics si dichiara disponibile a proporre, come primo centro in Italia, la fornitura dei controlli di qualità della piattaforma ed inoltre sottoporre alla valutazione Asl un dispositivo con tecnica in fluorescenza e prelievo capillare, in grado di rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM Covid entro 10 minuti. Su quest'ultima piattaforma inoltre è in fase di sviluppo e validazione una metodica volta a rilevare l'antigene Covid 19.

In virtù di questo, i laboratori della Asl di Arezzo, Siena e Grosseto rappresenteranno una vera e propria eccellenza nella gestione dei pazienti Covid ed un punto di riferimento nazionale per quanto concerne l'innovazione delle tecnologie utilizzate.

La soluzione di Menarini Diagnostics è stata ovviamente giudicata positiva da Antonio D'Urso: "è una proposta che assicura un aggiornamento della tecnica che viene implementata al fine di assicurare la massima affidabilità. Il dialogo tra noi e la Menarini conferma non solo la necessità ma anche l'utilità di un confronto positivo alla ricerca di soluzioni che risolvano i problemi".