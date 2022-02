Alla guida dopo aver bevuto e senza patente

Raffica di controlli dei carabinieri nel weekend. E' venuto fuori fuori che il conducente non l'aveva mai conseguita

BIBBIENA — Imponenti controlli dei carabinieri nella vallata durante il fine settimana, che ha coinciso anche con la riapertura delle discoteche.

Verificati più di 300 persone e 200 veicoli.

In quattro, tra cui una donna, sono stati trovati in possesso di hashish e marjiuana e segnalati alla Prefettura come assuntori.

Ed altrettanti soggetti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Uno di questi, tra l'altro, guidava pure senza patente, poiché mai conseguita.