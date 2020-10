Covid, sono 27 i nuovi casi nella vallata

Coinvolti bambini, ragazzi e adulti: dai 2 ai 61 anni. Contagi dalla parte alta a quella bassa. In tutta la provincia sono 252 in più

BIBBIENA — Il Covid ha toccato oggi, nella provincia di Arezzo, un picco che non aveva mai raggiunto: 252 nuovi casi. Di questi 27 sono stati rilevati in Casentino, dalla parte alta a quella bassa della vallata.

Guardando sempre i dati le positività interessano soprattutto bambini, ragazzi e adulti.

Inoltre, si tratta di persone praticamente tutte in isolamento domiciliare, che quindi, scongiurando peggioramenti, hanno evitato il ricovero in ospedale. Ricovero che è stato necessario solo un ragazzo, ma fuori dal territorio aretino.

Ecco il dettaglio dei comuni:

Bibbiena (6 casi)

- Bambino di 2 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Capolona (7 casi)

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare.

- Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 20 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 45 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 56 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 26 anni, ricovero extra Asl.

Castel Focognano (1 caso)

- Uomo di 24 anni, asintomatico.

Poppi (1 caso)

- Donna di 43 anni isolamento domiciliare

Pratovecchio Stia (1 caso)

- Uomo di 40 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Subbiano (6 casi)

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 41 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare.



Talla (4 casi)

- Bambina di 2 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 28 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

All'ospedale San Donato di Arezzo ci sono 75 persone ricoverate in Malattie Infettive e 12 in Terapia Intensiva.

Calano rispetto a ieri i casi in Toscana. Sono 1823 i nuovi contagiati , con un'età media di 44 anni. Scende anche la percentuale dei positivi in base ai soggetti testati (8439) che, oggi, si attesta al 22% circa.

Attualmente ci sono 21040 toscani positivi.

Lieve incremento di ricoverati, oggi 34 in più, per un totale di 923 pazienti di cui 119 in terapia intensiva (9 in più).

Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 6 uomini e 9 donne con un'età media di 84 anni residenti a 1 nella provincia di Firenze, 2 in quella di Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 5 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo.