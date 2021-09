Il camper vaccinale ha colto nel segno

Solo nella mattina già 40 le adesioni di cittadini. Vagnoli "a Bibbiena immunizzazione oltre l'85%, con i guariti superiamo il 90%"

BIBBIENA — Vaccinazione libera con il “camper della vita”, a Bibbiena ottima partenza. A metà mattinata sono stati registrati dati importanti sul fronte dell’adesione dei cittadini. Sono già, infatti, 40 gli accessi al mezzo mobile.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “quello del camper rappresenta un ottimo strumento per intercettare la parte della popolazione che magari ha voluto attendere, oppure fasce che difficilmente vengono intercettate, alcuni gruppi etnici residenti sul nostro territorio per esempio. I numeri di oggi a Bibbiena dimostrano comunque la bontà dello strumento e della modalità di avvicinamento alla popolazione per cui ringrazio Regione Toscana e Asl Toscana Sud Est”.

Il primo cittadino parla anche dello straordinario risultato ottenuto con la campagna vaccinale a Bibbiena: “quello che stiamo vivendo è un momento delicato che dobbiamo leggere anche attraverso i numeri e ciò è inevitabile e importante visto che stiamo uscendo – e ce lo auguriamo – da una pandemia.

Qui i numeri dei vaccinati sono ben sopra la soglia dell’85%. Risultato per il quale ringrazio la popolazione, tutti i volontari, medici e infermieri. Ma se a questo 85% aggiungiamo anche il numero dei guariti dal Covid, superiamo il 90% di immunizzati nel nostro territorio. Dato questo che si rispecchia inevitabilmente anche sui numeri dei nuovi contagiati: dalla seconda ondata in poi, stiamo vivendo il periodo decisamente migliore. Invito tutti coloro che ancora devono vaccinarsi ad approfittare delle opportunità come quella del camper. Ringrazio la Asl per l’ottima organizzazione”.