Il libro di Piroci su Bonconte, la presentazione

La professoressa protagonista di un incontro giovedì 22 luglio alle 21,30 nella Propositura di Bibbiena alla presenza anche delle istituzioni locali

BIBBIENA — Giovedì 22 luglio alle ore 21,30 nella Propositura di Bibbiena si terrà la presentazione del libro della professoressa Alberta Piroci “Bonconte, ultimo atto. Alla confluenza dell’Archiano con l’Arno”.

Saranno presenti il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessore alla Cultura Francesca Nassini, la Presidente del Centro Creativo Casentino Annalisa Baracchi, il Presidente del Parco Nazionale Luca Santini e Michel Scipioni di Mazzafirra.

Nel corso della serata Lenny Graziani interpreterà Bonconte.

La professoressa Alberta Piroci commenta il canto V del Purgatorio di Dante, ossia la vicenda di Bonconte di Montefeltro.

Sono vari i temi che l’autrice approfondisce in questo scritto: la misericordia, la salvezza, il pentimento, l’insepoltura dei corpi, la preghiera per i defunti, la Battaglia di Campaldino tra guelfi di Firenze e ghibellini di Arezzo, il paesaggio formato dalla confluenza dell’Archiano così realisticamente descritto da Dante. Di tutti questi temi certamente il più evidente è quello della misericordia di Dio.

L’Assessore Francesca Nassini: “un evento importante per tutti poiché celebra uno dei luoghi simbolo per la letteratura mondiale, che soprattutto per Bibbiena che lo ha inserito in un percorso ciclopedonale che collega tutta la Toscana. Ringrazio il Parco nazionale, il Centro Creativo e Mazzafirra per avere dato il lor contributo ad un evento di così grande importanza culturale”.

Nassini, quindi, aggiunge e conclude: “Il libro della professoressa Piroci è stato fortemente voluto e finanziato dall’amministrazione e dal Parco nazionale. Nell’occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, volevamo lasciare un segno tangibile di quello che stiamo portando avanti a livello culturale sull’ambito dei percorsi letterari”.