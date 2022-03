Il teatro Dovizi riapre le porte al pubblico

La data da segnare in calendario è il 12 marzo. Nei due anni di pandemia realizzata anche la riqualificazione dell'antincendio per 120mila euro

BIBBIENA — Il prossimo 12 marzo riaprirà le porte al pubblico il Teatro Dovizi. Una data in qualche modo da ricordare per Bibbiena e il Casentino, perché segna un ritorno più completo alla normalità e alla vita di comunità. Riporta al centro dell’interesse comune la cultura. Il Teatro Dovizi è stato inoltre oggetto di un intervento di riqualificazione sul fronte della normativa antincendio.

Una doppia ripartenza, dunque, che il sindaco Filippo Vagnoli commenta così: “in un periodo come quello che stiamo attraversando è difficile festeggiare, ma questo momento merita una riflessione, un plauso, un riconoscimento: possiamo finalmente rientrare dentro il Teatro Dovizi e prendere parte allo spettacolo della vita. La cultura è il baluardo più grande che abbiamo contro l’imbarbarimento dei costumi ed è per questo che sosteniamo questo comparto con forza”.



Nel corso dei due anni di pandemia il Teatro Dovizi, grazie ad un investimento di 120mila euro, è stato riqualificato dal punto di vista degli impianti antincendio.

In particolare è stato completamente migliorato l’impianto esistente di segnalazione dei fumi. Sono stati inseriti due evacuatori fumi e installato un sistema che segnala la presenza di incendio o problemi affini e dà indicazioni sulle uscite di sicurezza ai presenti. Sono state poi installate porte tagliafuoco che dividono le varie zone del teatro e sostituite tutte le luci di emergenza.



Francesca Nassini, assessore alla Cultura termina “un momento di grande emozione veder ripartire la macchina del teatro, un contesto fatto di grande impegno e serietà. Bellissimo poter rivedere la gente che esce di casa e si ritrova sotto lo stesso palco a creare una magia unica insieme agli attori. Emozionante poter donare alla comunità un nuovo spazio, sicuro e unico come il Teatro Dovizi”.