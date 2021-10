Iniziato il terzo lotto di asfaltature

Interessano sia Bibbiena che la frazione di Soci passando anche per località Ferrantina. Investiti 270mila euro

BIBBIENA — E’ iniziato ieri mattina il terzo lotto di asfaltature per il 2021. Si tratta di via G. Di vittorio, il tratto del Distretto sanitario di Bibbiena che necessitava di un intervento corposo e molto atteso. Da qui il cantiere si sposterà in Via Petrarca a Soci, anch’esso un tratto di particolare interesse ed importanza per la viabilità del paese. Infine, sarà coinvolta la zona industriale della Ferrantina.

L’investimento per questo terzo lotto è di 70mila euro.

Complessivamente sul fronte delle asfaltature e riqualificazione dei manti stradali del comune, l’amministrazione ha investito circa 270 mila euro.

Tra i tratti già riqualificati ricordiamo Via Vittorio Veneto a Soci, Poggetto Poderina a Bibbiena, il sottopasso di Bibbiena stazione e parte della Ferrantina.

Il vicesindaco Matteo Caporali che ha fatto un sopralluogo in via G. Di Vittorio per l’inizio del terzo lotto, ha commentato: “L’investimento dell’amministrazione per le asfaltature delle nostre strade è stato notevole. Il motivo è legato alla necessità che alcuni tratti stradali avevano di una riqualificazione complessiva, spesso legata anche a motivi di sicurezza. L’altro motivo è legato anche al decoro pubblico, che stiamo particolarmente curando. Continueremo in questa opera anche nei prossimi mesi”.