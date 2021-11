La vallata verso un Polo Sanitario Unico

Il progetto era stato lanciato dal dottor Galastri di "Cittadini in Comune" che esprime soddisfazione

BIBBIENA — L’idea del dottor Gianni Galastri, capogruppo di “Cittadini in Comune” a Bibbiena, diventerà realtà. La recente approvazione unanime da parte della Conferenza dei Sindaci renderà infatti possibile la creazione in Casentino di un nuovo Polo Sanitario Unico.

"La struttura del vecchio ospedale ospiterà infatti, grazie ai fondi del PNRR, la casa della Comunità, la Casa della Salute e le varie specialistiche che adesso sono allocate presso i Poli Ambulatori della Colombaia a Bibbiena. Ciò consentirà di avere in un’unica struttura sia la medicina territoriale che quella ospedaliera e permetterà un’integrazione fra professionisti che è un’importante risposta per rafforzare la sanità casentinese" spiega lo stesso Galastri.

Che prosegue "come gruppo 'Cittadini in Comune' ci auguriamo e monitoreremo che la Casa della Salute non sia solo un contenitore di ambulatori singoli ma abbia anche contenuti: sia un luogo aperto ai malati e ai loro bisogni a cui possano afferire senza appuntamenti e sia un luogo in cui i professionisti possano lavorare insieme, con strumenti tecnici e personale formato".

Evidente, quindi, la soddisfazione del dottor Gianni Galastri ideatore del progetto: “tutti insieme, professionisti, politici e cittadini casentinesi dobbiamo unirci e supportare con orgoglio la nostra sanità e questo progetto di alto profilo. A vincere sarà tutto il Casentino, i cittadini di oggi e quelli di domani usufruiranno di un Polo efficiente e funzionale per gli anni avvenire.

Ringrazio tutti i Sindaci che mi hanno sostenuto ed in particolar modo la Regione Toscana e la sensibilità dei Consiglieri Regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis che hanno promosso convintamente la realizzazione di questa idea che è una vera e propria svolta per il Casentino”.