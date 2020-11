Sono ventuno i nuovi positivi nella vallata

La maggior parte a Bibbiena: 10. Diversi bambini e ragazzi che corrispondono alla chiusura di classi e scuole tra il capoluogo e Pratovecchio Stia

CASENTINO — Sono venti i nuovi casi di Covid nella vallata, ieri ce ne era stato quattro in più. In provincia in totale ne sono stati rilevati 217.

In Casentino emergono positività tra bambini e ragazzi che corrispondono alla chiusura di classi e scuole tra Bibbiena e Pratovecchio Stia, come comunicato dai sindaci Vagnoli e Caleri.

Il Comune capoluogo è anche quello in cui oggi sono stati individuati la maggioranza dei casi: dieci.

Il dato evidenzia anche come la fascia d'età, oltre a quella dei minorenni, riguardi in particolar modo adulti. Non ci sono anziani. Si arriva massimo a 65 anni. Sono tutti positivi in isolamento domiciliare.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 129 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

I positivi in carico sono 2853 a domicilio 34 presso strutture di cure intermedie e 34 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 100 ricoverati presso le Malattie infettive e 21 in Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.768 tamponi.

Ecco il dettaglio dei comuni:

Bibbiena (10 casi)

- Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 30 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 43 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 32 anni struttura residenziale.

Capolona (1 caso)

- Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Castel Focognano (1 caso)

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare.

Chitignano (1 caso)

- Uomo di 37 anni isolamento domiciliare.

Ortignano Raggiolo (1 caso)

- Donna di 65 anni isolamento domiciliare.

Pratovecchio Stia (5 casi)

- Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Bambina di 6 anni isolamento domiciliare.

- Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

- Uomo di 41 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 57 anni struttura residenziale.

Subbiano (1 caso)

- Donna di 39 anni isolamento domiciliare.

In tutta la Toscana sono 2009 i nuovi casi riscontrati. I contagiati odierni hanno un'età media di 45 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

Attualmente ci sono 31735 toscani che sono alle prese con il Covid.

Nelle ultime 24 ore, in tutta la regione sono stati eseguiti complessivamente, compresi quelli di controllo, 12017 tamponi. Su 7.532 soggetti testati il 27% è risultato positivo.

Cresce a 1399 il numero dei ricoverati in Toscana, 120 in più rispetto a ieri, e di questi 182 sono i pazienti in Terapia Intensiva (9 in più).

Si registrano 24 nuovi decessi: 16 uomini e 8 donne con un'età media di 83 anni residenti 13 a Firenze, 3 a Prato, 3 a Pistoia, 3 a Lucca, 2 a Pisa.