Covid, contagio in crescita con 25 nuovi casi

Pochi adolescenti, più adulti e anziani. Sono tutti in isolamento domiciliare. Otto decessi, tra venerdì e ieri, all'ospedale San Donato

BIBBIENA — Sono venticinque i nuovi casi registrati oggi in Casentino. A livello provinciale ne sono emersi invece 187. Il virus continua a diffondersi in ogni parte dell'Aretino.

Ieri i positivi in più, nella vallata, erano stati 18. Il dato odierno evidenzia solo tre adolescenti ed è interessata, in particolar modo, la fascia d'età dai trenta ai settant'anni.

Il Covid, quindi, continua a diffondersi dall'alto al basso Casentino ed oggi è tornato a colpire anche il Comune capoluogo. Sono tutti casi, comunque, in isolamento presso la propria abitazione.

In provincia ci sono, inoltre, 69 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato, per il momento, 91 contatti per i casi di Arezzo.

Al momento nella Asl Toscana sud est 7.379 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 4.402 a domicilio, 33 presso le strutture di Cure Intermedie e 33 presso l'albergo sanitario.

Ci sono, inoltre, 90 ricoverati presso le Malattie infettive e 18 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.620 tamponi.

La Asl comunica anche che sono deceduti, nel nosocomio cittadino, venerdì 4 pazienti, tutti uomini di 84, 90, 90 e 91 anni. Ed anche ieri sono, purtroppo, decedute quattro persone: due donne di 82 e 83 anni e due uomini di 87 e 80 anni. Erano affetti tutti da importanti patologie croniche riacutizzate e un quadro clinico complesso.

Ecco il dettaglio dei comuni:

Bibbiena (5 casi)

- Ragazzo di 12 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 29 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

- Donna di 49 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 28 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 32 anni, isolamento domiciliare.

Capolona (5 casi)

- Uomo di 51 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 63 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 67 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 51 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 64 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

Ortignano Raggiolo (1 caso)

- Ragazza di 16 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

Poppi (5 casi)

- Donna di 61 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 63 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 63 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 74 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 51 anni, isolamento domiciliare.

Pratovecchio Stia (3 casi)

- Uomo di 25 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 40 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

- Donna di 52 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

Subbiano (6 casi)

- Donna di 27 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 53 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 18 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 37 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 41 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 68 anni, isolamento domiciliare.

Aumentano i casi anche in Toscana. Oggi sono 2379 i nuovi contagiati in regione con un'età media di 45 anni. Dei 9309 tamponi eseguiti a potenziali casi, il 26% è risultato positivo.

Attualmente sono 29974 i toscani alle prese con il Covid.

I ricoverati salgono a 1279 (70 in più rispetto a ieri), di cui 173 in terapia intensiva (10 in più).